As imagens foram divulgadas esta segunda-feira por Downing Street e mostram Boris Johnson, que se prepara para abandonar o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, no interior de um caça Typhoon. De acordo com a Sky News, as imagens foram captadas durante uma demonstração em Farnborough, a feira internacional dedicada à indústria aeroespacial, que arranca esta segunda-feira.

First footage of the PM at controls of a Typhoon last week.

In a speech this morning he'll compare the flight to

to his leadership of the Tory party:

"I hauled the joystick right the way back and we did a loop the loop…" pic.twitter.com/LXyYlArA5Q

— Tamara Cohen (@tamcohen) July 18, 2022