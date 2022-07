Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O co-fundador da Google Sergey Brin divorciou-se da mulher no início deste ano e na origem da separação terá estado um “alegado caso” entre a (agora ex-)mulher de Brin e o patrão da Tesla, Elon Musk. Segundo notícia do The Wall Street Journal, além de levar ao fim do casamento de Brin, o caso também terá acabado com a longa amizade entre Musk e o co-fundador da Google, que no passado o tinha ajudado financeiramente na Tesla, quando a empresa estava à beira da falência. Mas, em reação à notícia, Musk desmentiu por completo a história.

“Isto é uma completa treta”, escreveu Elon Musk no Twitter, desmentindo não só o caso amoroso com Nicole Shanahan (ex-mulher de Sergey Brin) mas também recusando a ideia de que a sua amizade com o fundador da Google tinha terminado. As fontes próximas citadas pelo The Wall Street Journal diziam, mesmo, que depois de Brin saber do caso e iniciar o divórcio, Musk tinha-se ajoelhando perante o fundador da Google, a pedir perdão pelo que tinha acontecido, durante uma festa em que estavam várias outras pessoas.

Musk garante que nada disto aconteceu: “Sergey e eu continuamos amigos e estivemos juntos numa festa ontem à noite! Só vi a Nicole duas vezes nos últimos anos, ambas as vezes com outras pessoas por perto – nada de romântico aconteceu”. Ao seu estilo característico, Musk acrescentou mais um argumento ao desmentido: “Eu nem sequer tenho tido sexo, não tenho há montes de tempo“.

Ainda no contexto do desmentido através do Twitter, Musk criticou o jornal que avançou com a notícia, o prestigiado The Wall Street Journal. “O WSJ já publicou tantas peças assassinas contra mim e contra a Tesla que já lhes perdi a conta!“. “Sinceramente, é embaraçoso para eles [os responsáveis do WSJ]”, acrescentou.

O WSJ deve ter um elevado padrão de jornalismo de qualidade e, neste momento, são piores do que tabloides. O WSJ devia publicar notícias que realmente interessam aos seus leitores e têm uma sólida base factual, não baseadas em diz-que-disse aleatório”, afirmou Elon Musk.

O “breve caso amoroso” terá acontecido em Miami, segundo a notícia do WSJ, no último outono. Terá sido pouco depois de Musk se separar da sua ex-companheira, Grimes.

Já este ano Sergey Brin, que fundou a Google com Larry Page, divorciou-se nos últimos meses citando “diferenças irreconciliáveis” com a ex-mulher, Nicole Shanahan, que já tinha sido casada com um executivo da alta finança nova-iorquina. O casal tem uma filha pequena e também estaria a atravessar um período difícil, embora estivesse a viver em conjunto. Segundo as fontes do WSJ, Brin decidiu avançar para o divórcio quando soube do alegado caso.

Além de afirmar que a amizade entre Musk e Brin tinha ficado irremediavelmente afetada, o The Wall Street Journal acrescenta que o co-fundador da Google terá dado instruções aos gestores do seu património para vender gradualmente todos os investimentos que Brin tem nas empresas de Elon Musk, incluindo a Tesla. Sergey Brin, o oitavo homem mais rico do mundo (segundo a Forbes), investiu meio milhão de dólares na Tesla em 2008, em plena crise financeira e numa altura em que várias empresas norte-americanas do setor automóvel foram resgatadas para impedir a falência.