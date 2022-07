Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, e Sergey Brin, um dos fundadores da Google, estarão de costas voltadas. Pelo menos é esse o cenário traçado pelo Wall Street Journal, citando fontes próximas do tema. A grande razão para este período mais atribulado na amizade destes dois nomes fortes da tecnologia? O alegado envolvimento fugaz entre Musk e Nicole Shanahan, no outono do ano passado, quando Shanahan ainda estava casada com Brin.

O Wall Street Journal refere inclusive que poderá ter sido o affair entre Musk e Shanahan a motivar o divórcio do casal, no início deste ano. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada de 242 mil milhões de dólares, tinha uma amizade de longa data com Sergey Brin, o oitavo mais rico do mundo, com 94,6 mil milhões de dólares. De acordo com relatos feitos por Musk, o magnata sul-africano era inclusive uma visita habitual em casa de Brin, em Silicon Valley.

A amizade entre os dois até teria feito com que, durante a crise financeira de 2008, Brin tivesse disponibilizado meio milhão de dólares a Musk, quando este enfrentava dificuldades para aumentar a produção da Tesla. Como um possível agradecimento, em 2015 Musk até ofereceu a Sergey Brin um dos primeiros carros elétricos produzidos pela companhia.

A amizade terá ficado mais tremida nos últimos meses, dizem algumas fontes ao Wall Street Journal. Sergey Brin terá inclusive dito aos seus conselheiros financeiros que se queria desfazer dos investimentos que tem nas empresas de Elon Musk. O WSJ não refere, no entanto, o montante associado a estes investimentos ou se já haverá desenvolvimentos sobre possíveis vendas.

O envolvimento entre Musk e agora ex-mulher de Sergey Brin terá acontecido em dezembro, num evento chamado Art Basel em Miami, nos Estados Unidos. Nessa altura, Musk estaria separado da cantora Grimes, com quem tem dois filhos. O casal já estaria a enfrentar alguma turbulência na relação, diz o WSJ.

O divórcio entre Sergey Brin e Nicole Shanahan foi notícia em junho, embora tenha decorrido logo no início do ano. O casal, que tem uma filha em comum, alegou “diferenças irreconciliáveis” para o fim da união de quatro anos. Este não foi o primeiro divórcio do co-fundador da Google, de 48 anos. O magnata já foi casado com a também empreendedora Anne Wojcicki, que dirige a conhecida empresa de testes de ADN 23AndMe. Os dois estiveram casados entre 2007 e 2015 e têm dois filhos em comum.

Após o alegado caso, Elon Musk terá tentado pedir desculpas ao outrora amigo. Os relatos divulgados pelo Wall Street Journal referem que, numa festa no início deste ano, Musk terá implorado perdão a Sergey Brin.

Elon Musk tem estado no centro das atenções – tanto a nível profissional como pessoal. Depois de ter lançado uma oferta para comprar o Twitter, por 44 mil milhões de dólares, mudou de ideias e já não quer a companhia. O Twitter, que inicialmente até torceu o nariz à oferta, avançou para a justiça para tentar fazer com que Musk cumpra com o acordo feito entre as duas partes e finalize a aquisição. Só em outubro é que terá início o julgamento para decidir se Musk será mesmo obrigado ou não a comprar a rede social.

A nível pessoal, este ano já foi notícia o facto de Musk ter tido gémeos de uma executiva da Neuralink, uma das suas empresas. Há alguns meses, veio ainda a público a notícia de que Musk terá assediado sexualmente uma hospedeira num jato privado da SpaceX.