Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um jovem português, de 25 anos, morreu em Espanha, na madrugada de segunda-feira, depois de ter sido baleado durante uma rixa num parque de estacionamento de uma antiga pensão que é palco de festas ilegais, no município de La Cistérniga, em Valladolid.

De acordo com o Diario de Valladolid, a discussão, alegadamente devido a droga, envolveu o português e um cidadão espanhol e começou dentro da antiga pousada “La Tía Pepa”, por volta das 1h30. Porém, continuou no exterior e o jovem acabou por ser baleado no tórax.

O português foi assistido no local, transportado para o hospital e, segundo o jornal local, acabou por morrer ao início da manhã. As autoridades espanholas estão à procura do suspeito e, até ao momento, não há detenções.