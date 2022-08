Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando todas as vias já pareciam esgotadas e o desligar das máquinas que mantêm Archie Battersbee, de 12 anos, que está em morte cerebral, vivo estava agendado para as 11 horas, ficou a saber-se que os pais recorreram para o Tribunal dos Direitos Humanos. Os médicos que acompanham a criança no hospital já fizeram saber que não vão avançar com o protocolo para desligar as máquinas enquanto não houver nova decisão dos tribunais.

O caso tem-se arrastado pelos tribunais depois de os médicos terem decretado a morte cerebral de Archie Battersbee que desde abril está hospitalizado. Archie foi encontrado inanimado em casa pelos pais, com a mãe a apontar o motivo para um desafio viral do TikTok.

O pedido de urgência da família ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, em Estrasburgo, deu entrada antes das 9 horas, duas horas antes do momento que estava estipulado para dar início ao protocolo — já apresentado à família — para desligar as máquinas. Os pais mantêm-se em vigilia, desde terça-feira, junto à criança e a equipa que os acompanha acredita que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos pode demorar até 24 horas a pronunciar-se sobre o caso, segundo os media britânicos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na terça-feira o Supremo Tribunal britânico tinha-se pronunciado, pela terceira vez, a favor da decisão médica de desligar as máquinas que mantêm a criança viva apesar do diagnóstico de morte cerebral.

Em terreno britânico estavam esgotadas as alternativas dos pais, que decidiram agora recorrer a tribunais superiores.