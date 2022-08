Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O tribunal britânico aceitou mais um recurso dos pais de Archie Battersbee, que chegou poucos minutos antes da hora marcada pela equipa médica para começar a retirar as máquinas que mantêm a criança, que está em morte cerebral, viva.

A informação, avançada pelos media britânicos, acrescenta que o Supremo Tribunal aceitou o pedido que será “tratado como urgência”. Em consequência, os médicos aceitaram suspender o processo de retirar as máquinas à criança até que o Supremo Tribunal se pronuncie.

Os advogados dos pais de Archie conseguiram que o suporte de vida continuasse ligado após terem recorrido à Justiça internacional, nomeadamente ao Comité das Nações Unidas no âmbito dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que escreveu uma carta a apelar ao Royal London Hospital — onde a criança de 12 anos se encontra — que as máquinas continuem ligadas.

Nesta nova decisão jurídica, segundo o Guardian, os tribunais britânicos não acolheram a argumentação do Comité das Nações Unidas, reiterando que essa decisão não serve os melhores interesses da criança. Ainda assim, permitiram que os pais recorressem ao Supremo Tribunal.

Este é o terceiro recurso que os pais interpõem ao Supremo Tribunal, que já se pronunciou duas vezes sobre o caso — e também ordenou que as máquinas sejam desligadas.