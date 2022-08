Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Donald Trump vai ser interrogado, esta quarta-feira, no âmbito de uma investigação às práticas comerciais nos seus negócios do ramo imobiliário, a Trump Organization, noticia o New York Times. O jornal refere ainda que o ex-Presidente dos EUA tentou, durante vários meses, evitar este depoimento, mas irá mesmo acontecer esta semana.

Em causa está uma investigação às propriedades de que Trump é proprietário e a suspeita de que, por um lado, terá inflacionado o valor dos imóveis para conseguir empréstimos, por outro tê-los-á desvalorizado para pedir isenções fiscais. Donald Trump sempre negou ter cometido estes crimes e acusa os procuradores de perseguição política.

O processo é dividido em duas partes: uma investigação liderada pelo procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, que tem como intuito perceber se a empresa imobiliária da família Trump deturpou os valores das suas propriedades, — e uma investigação civil, encabeçada pela procuradora de Nova Iorque, Letitia James, que pretende provar se houve inflação dos valores das propriedades.

O interrogatório está marcado para esta quarta-feira, um doa depois do antigo presidente dos EUA, Donald Trump, confirmar que a polícia federal (FBI) esteve a fazer buscas no seu resort em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Florida.

Para descrever o momento, o antigo líder da Casa Branca disse que a sua propriedade estava, no momento, “cercada, atacada e ocupada por um grande número de agentes do FBI”. Acrescentou, ainda, que “o ataque não foi anunciado” e acusou os agentes de “até terem arrombado” o seu cofre.

Num extenso comunicado, revelado por uma jornalista da CNN no Twitter, Trump reclama ser “vítima de perseguição” sem precedentes, sendo este “um tempo negro para a nação”. “Tal assalto só poderia ocorrer em países partidos e do terceiro mundo. Tristemente a América tornou-se um deles, com um nível de corrupção nunca antes vista”, acusou o ex-Presidente dos EUA.