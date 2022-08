Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Nunca vimos uma cena assim em toda a História presidencial.” Foi assim que o historiador norte-americano Michael Beschloss — especialista no percurso dos vários Presidentes dos Estados Unidos e que ostenta orgulhosamente na sua descrição no Twitter o epíteto de “normalmente sóbrio” que lhe foi atribuído pelo Financial Times — descreveu os eventos do último dia.

Geoffrey Kabaservice concorda: “Sou historiador e não consigo lembrar-me de nenhum precedente”, confessa ao Observador este especialista no Partido Republicano, ao telefone a partir de Washington D.C. “Mas Donald Trump foi um Presidente sem precedentes”, acrescenta.

