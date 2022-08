Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em entrevista à Auto Express, o CEO da Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, levantou uma ponta do véu sobre o que a sua marca pretende oferecer num futuro próximo. É sabido que as novas plataformas específicas para veículos eléctricos – por oposição às actuais, que são adaptadas a partir de chassis concebidos para motores a combustão, excepção feita para o Fiat 500e – deverão começar a chegar em breve e irão cobrir todas as gamas das 14 marcas do grupo, incluindo a Alfa Romeo.

Denominadas STLA, as novas plataformas da Stellantis vão surgir em quatro versões, nomeadamente as STLA Small, Medium, Large e Frame, esta última destinada exclusivamente a pequenos camiões e veículos comerciais. A Alfa Romeo vai recorrer a uma das novas STLA para construir um topo de gama, solução que deixou de oferecer desde o desaparecimento do Alfa 166, em 2007.

De acordo com Imparato, o novo modelo será maior do que o Giulia e ligeiramente mais alto, uma espécie de crossover, ou seja, um “irmão” maior do que o Stelvio, mas mais baixo para ser mais ágil e aerodinâmico, o que ajuda a alargar a autonomia. O objectivo para este Alfa de maiores dimensões é disputar o mercado com modelos como o Audi A6 e-tron, o BMW i5 e o Mercedes EQE.

O CEO da Alfa Romeo avançou ainda que o principal foco deste novo modelo está no mercado norte-americano, onde veículos desta dimensão têm um maior potencial comercial, sendo que será igualmente comercializado noutros mercados, com destaque para o europeu. O novo topo de gama da marca italiana é esperado entre o final de 2026 e o início de 2027.