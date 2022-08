Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Yandex, que em várias ocasiões é apelidada de “Google da Rússia” devido ao peso que tem nos serviços tecnológicos neste mercado, aceitou vender o agregador de notícias, Yandex.news, e a página inicial yandex.ru à rival VK.

A VK é uma empresa de media controlada pelo Estado russo e dona da maior rede social do país, a VKontakte. A passagem de dois serviços de grande dimensão no mercado russo para um braço com ligações ao Kremlin sublinha o acesso cada vez mais diminuto dos cidadãos russos a fontes de informação independentes.

O negócio, anunciado esta terça-feira, será feito totalmente através de ações. Em troca do agregador de notícias e da página inicial, a tecnológica russa vai receber 100% do serviço de entrega de refeições Delivery Club. Este é o maior serviço de entrega de refeições no mercado russo – área onde a tecnológica já marca presença, através da Yandex Eats. O Delivery Club vai ser integrado na área de comércio eletrónico, mobilidade e entregas da companhia russa.

Em comunicado, a empresa refere que “o conselho de administração e a gestão concluíram que os interesses dos acionistas da companhia” serão “melhor servidos através da saída estratégia do negócio dos media (além do streaming de entretenimento), enquanto continua a focar-se na área das outras tecnologias e serviços, incluindo pesquisa, publicidade, negócios transacionais online para offline e ainda em tecnologias B2B (de empresas para empresas)”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A mesma informação explica que a ya.ru será a página principal da Yandex e o principal ponto de entrada para a pesquisa, email e outros serviços não ligados aos media.

Este desfecho acarreta uma significativa mudança no panorama digital da Rússia. E, segundo uma fonte ouvida pela Reuters, a Yandex estará a ver esta venda como “uma compra de liberdade”, já que o negócio de media é alegadamente descrito neste momento como “um peso” para a tecnológica.

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia que a Yandex tem sido acusada de estar a pôr em prática a estratégia do Kremlin e a esconder informação sobre o que se está a passar na Ucrânia. No início de março, por exemplo, um antigo líder da Yandex News descreveu a empresa como um agente com um papel principal na ocultação de informação sobre o conflito na Ucrânia. A Yandex negou as acusações de estar a agir em conformidade com a censura de Moscovo.

Embora esta transação traga alterações a uma parte do negócio da Yandex, o domínio da empresa na área dos motores de pesquisa ficará intocado. De acordo com dados citados pela Reuters, o motor de pesquisa da Yandex tem uma quota de mercado no país de 62%. Já o Google representa cerca de 36% e a VK menos de 1%.

A Yandex foi criada por Arkady Volozh, que detém a maior participação na companhia (8,6%), que lhe garante 45,3% dos direitos de voto. Volozh é um dos nomes incluídos na lista de sanções aplicadas pelo Ocidente a empresários russos. Devido à pressão das sanções, anunciou em julho a demissão do cargo de CEO da Yandex.