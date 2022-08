Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No Contra-Corrente de hoje, a Helena Matos quer discutir as eleições angolanas.

Os primeiros resultados provisórios da Comissão Nacional Eleitoral de Angola, com um terço dos votos contados, apontam para uma vitória do MPLA com mais de 60%. A UNITA fica-se pelos 33,85%.

Momentos após a divulgação dos votos provisórios na Televisão Pública de Angola (TPA), o candidato a vice-presidente da UNITA, Abel Chivukuvuku, desmentiu os dados da Comissão Nacional Eleitoral (CNE).

E agora? Angola não pode ter dois presidentes…

São nossos convidados, a enviada especial a Angola e editora executiva do Observador, Dulce Neto, o sociólogo Paulo Inglês, o analista político e professor de Relações Internacionais da Universidade Técnica de Angola, Osvaldo Mboco e Reginaldo Silva, jornalista veterano e membro da Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana.

