Os primeiros dados provisórios da Comissão Nacional Eleitoral de Angola apontam para uma vitória do MPLA, com uma maioria absoluta e com uma diferença muito significativa em relação ao maior partido da oposição, a UNITA — partido que poucos minutos depois veio contestar, sem a cobertura da Televisão Pública de Angola (TPA).

Ao início da madrugada desta quinta-feira, o país tinha escrutinado um terço dos votos e o porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Lucas Quilundo , veio ao microfone onde antes tinha dado outras conferências de imprensa para revelar que, com 33,16% dos votos contados, o MPLA seguia na frente com 60,65%, contra 33,85% da UNITA.

Um cenário ainda mais simpático para João Lourenço do que aquele para que apontava uma sondagem encomendada pela mesma televisão pública e cujos resultados foram revelados quando as urnas fecharam — nessa sondagem o MPLA alcançava 53,6%, enquanto que a UNITA 42,4%.

Mas afinal o que mostram os dados provisórios conhecidos já perto da 1h?

MPLA: 60,65% — o que significa que alcançou até ao momento 1.219.571 votos;

UNITA: 33,85% — o que significa que alcançou até ao momento 680.745 votos;

PRS: 1,45% — o que significa que alcançou até ao momento 29.256 votos;

FNLA: 1,28% — o que significa que alcançou até ao momento 25.817 votos;

PHA: 1,05% — o que significa que alcançou até ao momento 21.130 votos;

CASA-CE: 0,70% o que significa que alcançou até ao momento 14.255 votos;

APN: 0,51% — o que significa que alcançou até ao momento 10.401 votos;

P-NJANGO: 0,48% — o que significa que alcançou até ao momento 9.656 votos.

Quando serão conhecidas atualizações e os resultados totais?

Tal como não foi anunciada a hora a que se ficaria a conhecer os resultados parciais com um terço dos votos contados, também se desconhece quando haverá novas atualizações ou mesmo a divulgação dos resultados finais por parte da Comissão Nacional Eleitoral. Foi, aliás, com essa incerteza que o porta-voz do organismo se despediu logo após a curta declaração em que apresentou as percentagens dos vários partidos.

“É esta a informação que temos para partilhar com o público, da evolução do processo de escrutínio em curso relacionado com as eleições gerais de dia 24 de agosto. Muito obrigado pela fica marcado o encontro para logo mais, em horário a anunciar oportunamente”, rematou.