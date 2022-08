Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Às três da tarde tinham uma certeza: queriam controlar o voto. Estavam ali sentados desde as “7h31 minutos”. A precisão do tempo não é um detalhe. Queriam ter a certeza de que nada lhes escapava. Aliás, nem percebiam porque é que a jornalista portuguesa tinha dúvidas na eficácia da intenção. “Vamos fiscalizar sim”, dizia um grupo de cerca de 20 homens e jovens sentados nuns bancos de plástico, verdes e azuis, ao lado de uma rua de lixo, mesmo atrás de um esgoto a céu aberto, indiferentes ao cheiro nauseabundo.

Seguiam a recomendação do “presidente ACJ, “votou, sentou, não lá dentro, mas cá fora”, diz firmemente Zeferino Zanganj, de 32 anos. Referia-se a Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA, que tal como os outros integrantes da Frente Patriótica Unida — o Bloco Democrático, o Pra-Já Servir Angola e vários ativistas — apelaram a que as pessoas ficassem junto da assembleia de voto depois de introduzirem o boletim na caixa de plástico transparente com tampo azul forte, nas quintas eleições gerais de Angola que se realizaram esta quinta-feira.

Já tinham votado na assembleia de voto nº 987, no bairro 11 de novembro (dia da independência de Angola), no município do Cacuaco, um dos grandes subúrbios de Luanda e, fora do recinto da escola (o local da votação) esperavam, tranquilamente. Mas sem parar de falar, por vezes todos ao mesmo tempo, sobre porque é que queriam mudança, como não confiavam na Comissão Nacional Eleitoral, nem no governo, nem no MPLA.

