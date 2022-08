Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais uma mulher na Arábia Saudita foi condenada a décadas de prisão, pelo tribunal do terrorismo, por utilizar as redes sociais. Os documentos judiciais — consultados pelo grupo de direitos humanos Democracy for the Arab World Now (Dawn), fundado por Jamal Khashoggi — alegam que Nourah bint Saeed al-Qahtani utiliza a internet para “para violar a ordem pública e prejudicar o meio social do seu país”.

Não se sabe muitos detalhes sobre esta mulher saudita, no que toca à sua idade ou às circunstâncias em torno da sua condenação, adianta o The Guardian.

O jornal britânico indica que este caso surgiu depois de outro caso semelhante se tornar conhecido, com a detenção de Salma al- Shebab, de 34 anos, estudante de doutoramento na Universidade de Leeds e mãe de dois filhos. A mulher foi sentenciada e condenada a 34 anos de prisão quando passava férias na Arábia Saudita e a dois dias de voltar para o Reino Unido.

No caso Shebab, os documentos judiciais alegavam que a sua condenação resultava de “ajudar aqueles que procuram causar a agitação pública e desestabilizar a segurança civil e nacional” seguindo as suas contas no Twitter. O The Guardian detalhou uma declaração de Salma-al-Shebal ao tribunal saudita na qual a mulher afirma ter enfrentado abusos e casos de assédio quando foi detida, além de ser submetida a interrogatórios após ter recebido medicação que a afetou psicologicamente.