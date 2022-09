Siga aqui o liveblog da guerra na Ucrânia

“O inverno será longo“, avisa a Gazprom numa curta produção em vídeo que foi divulgada nas redes sociais e que mostra aquilo que, na visão da gasífera russa, irá acontecer na Europa se o fornecimento de gás natural continuar suspenso: uma espécie de “idade do gelo” a congelar as principais cidades europeias.

A banda sonora é melancólica e as imagens são assombrosas. No início do vídeo, que tem menos de dois minutos, um funcionário de um gasoduto roda um botão, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio – o que faz a pressão do gasoduto dirigir-se para zero. Aí, a imagem salta para uma recriação, feita por computador, de algumas cidades europeias tomadas pelo frio, de Bruxelas a Londres.

O vídeo foi partilhado no Twitter por um conselheiro do governo ucraniano, Anton Geraschenko, que pergunta de forma retórica: “Eles acham mesmo que podem matar milhares de ucranianos, capturar territórios de outro país e a Europa vai fingir que não vê, só porque tem medo de uma chantagem usando o gás natural?”, pergunta.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Russian Gazprom published a video "Winter will be big" where company turns off gas flow & ice age begins in Europe. Do they really think they can kill thousands of Ukrainians, capture territories of another country, and Europe will look the other way, afraid of gas blackmail? pic.twitter.com/5Zwjg3x9su — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 5, 2022

O vídeo foi divulgado depois de a russa Gazprom não ter reatado o fornecimento de gás natural russo através do gasoduto Nord Stream 1, no sábado passado, como se esperava (parcialmente). Moscovo veio esta segunda-feira culpar os países do Ocidente, considerando a interrupção do Nord Stream 1 uma consequência das sanções e dando a entender que o fornecimento não será reiniciado a menos que as sanções sejam levantadas.