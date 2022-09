A Ferrari está particularmente animada com o lançamento do Purosangue. Além da estética ser deslumbrante, os 725 cv do V12 e a tradicional eficiência dos chassis da marca italiana prometem tornar este SUV – na realidade, será mais um crossover, dado que é consideravelmente mais baixo do que os SUV tradicionais, sendo mesmo mais baixo 2,9 cm do que o Lamborghini Urus – numa referência do segmento. Mas os italianos estão decididos a não correr riscos com a imagem da marca, tentando simultaneamente elevar o valor do Purosangue.

O motor V12 está em posição tão recuada que é praticamente um motor central 7 fotos

A estratégia para atingir estes dois objectivos passa por limitar o SUV a apenas 20% da produção total, que ronda as 15.000 unidades/ano. Isto implica que só serão fabricados 3000 Purosangue anualmente, um valor que fica longe do potencial do modelo que, face à procura, facilmente se poderia tornar no Ferrari mais vendido da marca.

A limitação da produção permitirá à Ferrari manter a sua imagem como construtora de desportivos, e não de veículos mais pesados e volumosos como os SUV, de forma a não beliscar o sucesso comercial dos coupés do construtor de Maranello. Mas produzir apenas 3000 Purosangue anualmente significa que a procura pelo modelo será muito superior à oferta, garantindo uma exclusividade que apenas elevará a imagem e o valor do SUV. Como vai haver poucos Purosangue e estão quase todos vendidos, se desejar tornar-se dono de um destes cobiçados exemplares, o melhor é colocar quanto antes a encomenda. E esperar que ainda vá a tempo.