“Todo o mundo deve ver isto”, denunciou o Presidente da Ucrânia, esta sexta-feira, acusando as forças russas de “assassínio” e “tortura” depois de mais de 400 túmulos terem sido descobertos numa floresta perto de Izium, uma cidade recentemente recuperada pelas forças ucranianas.

Numa publicação no canal de Telegram, Voldodymyr Zelensky refere que no local foram encontrados corpos com sinais de tortura, acusando a Rússia de deixar apenas “morte e sofrimento” por onde passa. Deixou também uma aviso aos responsáveis : “não podem fugir, não podem esconder-se, a retribuição será terrível”.

Um mundo em que não deveria existir crueldade ou terrorismo, mas tudo isto está aqui. E o seu nome é Rússia.”

