New Mobility é a divisão recém-criada pela Volkswagen que se destina a assumir a responsabilidade da gama ID, bem como o desenvolvimento de novos veículos eléctricos e dos modelos autónomos que o construtor alemão também está a apurar.

Até agora, e desde o seu lançamento em 2015, a gama ID apoiou-se na plataforma MEB, a primeira do grupo e a base de muitos modelos das marcas do conglomerado germânico, da Audi à Skoda, passando pela Cupra, Seat e, claro está, a VW. À MEB vão seguir-se as futuras plataformas, destinadas a veículos de bitola superior, como a Scalable Systems Platform (SSP) e a Trinity, que dará origem à nova geração de veículos eléctricos do grupo alemão.

Aliás, a Trinity é a grande aposta da New Mobility, uma vez que lhe caberá propor, a partir de 2026, modelos eléctricos e autónomos de Nível 4, onde na maioria das vezes não haverá ninguém ao volante. A Trinity prevê igualmente acomodar o Nível 5, onde os carros já não possuirão volante, pedais ou até sequer posto de condução, uma vez que os veículos deste tipo poderão deixar o condutor ou a família no restaurante ou local de reunião, para depois se afastarem e estacionarem sozinhos.

A nova divisão será dirigida por Thomas Ulbrich, um quadro experiente da marca que até aqui era o chefe de Desenvolvimento. De acordo com a Automotive News, Ulbrich deu nas vistas quando conseguiu resolver os problemas de software do ID. 3. O responsável alemão assumirá também um lugar na administração da Cariad, a divisão de software do Grupo e que tantos problemas tem dado, a ponto de justificar a saída de Herbert Diess, o até há pouco CEO do Grupo VW.

Tudo isto são boas notícias, uma vez que provam que a marca vai colocar ainda mais recursos visando veículos eléctricos mais eficientes. Mas, por outro lado, é igualmente uma má novidade, dado que confirma os motivos das críticas de que são alvo os modelos da marca e do grupo, tanto ao nível de software do veículo como da app, bem como da forma de interligar um e outra.