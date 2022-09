A Iniciativa Liberal pediu a demissão da ministra da Coesão no seguimento da notícia do Observador que dá conta que o marido de Ana Abrunhosa recebeu apoios de fundos comunitários da União Europeia e o PS pediu que a intervenção do deputado liberal fosse apagada e retirada da ata por o assunto não estar na ordem de trabalhos.

O momento aconteceu na Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, onde a ministra da Coesão estava a ser ouvida, na manhã desta quarta-feira, o dia após a divulgação da notícia. No Twitter, Carlos Guimarães Pinto denunciou o sucedido: “Agora mesmo na audição à ministra da Coesão Territorial uma deputada do PS pediu para que a gravação da minha intervenção sobre os fundos atribuídos ao marido da ministra fosse apagada. Incrível. Inacreditável em democracia.”

Agora mesmo na audição à Ministra da Coesão Territorial uma deputada do PS pediu para que a gravação da minha intervenção sobre os fundos atribuídos ao marido da ministra fosse apagada. Incrível. Inacreditável em democracia. — CGP (@carlosgpinto) September 28, 2022

O deputado liberal deixou os assuntos relativos à comissão para mais tarde e chegou-se à frente sobre o tema em causa: “Falou-se aqui muito em seriedade e ética e acho que é impossível não começar sem mencionar o elefante na sala hoje.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Guimarães Pinto admitiu até que a situação em causa possa ser “perfeitamente legal”, como a ministra justificou ao Observador, mas acusou a governante de um “conflito ético evidente“. “O seu marido, eticamente até pode ser, mas legalmente não pode ser beneficiário de fundos europeus.”

E, perante os factos, Carlos Guimarães Pinto referiu que a ministra tinha apenas “duas alternativas”: ou as empresas do marido “devolvem os fundos” que receberam ou Ana Abrunhosa deve pedir a demissão do cargo. “A terceira opção é passar o resto do seu mandato com uma nódoa ética do seu Governo”, defendeu, sublinhando ainda que “neste Governo já não se vê pano, só nódoas”.

A defesa não veio de parte da ministra e foi uma deputada do PS, Isabel Guerreiro, que não só interrompeu a intervenção de Guimarães Pinto a questionar sobre a ordem de trabalhos, como mais tarde justificou que “não pode vir alegar factos que não têm a ver com o que não está na ordem de trabalhos”.

“Não posso falar sobre o café ou o chá que podemos ter tomado ontem à tarde. Estou impedida. O senhor deputado não pode fazer a intervenção que faz, fora do contexto e continuar a falar como se nada fosse, porque não está na ordem de trabalhos. Não posso falar sobre o concerto que fui ver neste verão porque não está na ordem de trabalhos. E por esse facto acho que deve ser retirada a gravação e deve ser retirada esta parte da ata, não deve ficar a constar [na ata]”, defendeu a deputada.

A ministra da Coesão referiu apenas “já ter respondido a todas as questões” e deu continuidade à audição.