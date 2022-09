Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Oficiais europeus detetaram na segunda e terça-feira navios da marinha russa nas proximidades da área onde foram encontradas as fugas de gás no Mar Báltico. A notícia é avançada pela CNN, que cita duas fontes ocidentais e uma outra familiar com o caso, as quais assumem que as fugas terão sido provocadas por explosões subaquáticas.

