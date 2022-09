Os dados clínicos de milhares de pessoas sobre as reações adversas às vacinas de Covid-19, que incluirá dados de portugueses, terão sido divulgados publicamente no site do regulador de saúde norte-americano, a FDA (Food and Drug Administration). Além disso, a mesma informação também terá estado acessível através do site do Centers of Diseases Control and Prevention, a CDC.

O Jornal de Notícias (JN) avança na edição desta sexta-feira que, face à grande quantidade de informação, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) e também o regulador português Infarmed admitem que existe o “risco elevado de identificação indireta” dos pacientes. Tendo em conta o risco, a EMA terá pedido um “parecer urgente” ao supervisor europeu que analisa a aplicação das Regras do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).

O JN avança ainda que também a entidade responsável pela proteção de dados em Portugal, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, está a acompanhar a situação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O ficheiro terá cerca de 17 terabyte de informação, com uma enorme quantidade de informação de cidadãos europeus. O nome das pessoas vacinadas não estará exposto, nota o JN, mas são incluídos dados como idade, género, peso, altura, historial clínico, medicamentos, país ou ainda a evolução do episódio de reação adversa.