As Comissões de Utentes da Península de Setúbal convocaram para terça-feira uma concentração à porta da sede da Transportes Sul do Tejo, em Almada, para reclamar o cumprimento dos contratos e correspondentes horários e carreiras.

Segundo as comissões de utentes, desde 1 de julho que se acumulam reclamações dos utentes por “diariamente serem confrontados com constrangimentos vários como: supressões de carreiras, falta de informação e incumprimento dos horários, alteração dos trajetos e mais tempo gasto nas suas deslocações”.

Esta situação, adiantam as comissões em comunicado, provoca um enorme desgaste físico e psicológico aos utentes, roubando-lhes qualidade de vida.

Os TST e a Alsa Todi ganharam os concursos públicos para a concessão dos transportes rodoviários sob a égide da Carris Metropolitana.

A concentração agendada para as 18h00 visa exigir à TST e à Alsa Todi (empresa que opera nos concelhos de Alcochete, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal) o cumprimento dos contratos de concessão e das carreiras e horários estipulados.

As comissões de utentes recusam o argumento da “falta de motoristas“, referindo que há motoristas a sair destas empresas para outras onde têm melhores condições de trabalho e uma maior remuneração.

Os utentes exigem que as administrações das duas empresas “dignifiquem a carreira de motorista e criem condições atrativas para a captação dos profissionais necessários para cumprirem os contratos de concessão e a prestação do serviço público”.

Em 01 de outubro, cerca de 400 pessoas manifestaram-se em Setúbal e no Montijo contra o que classificaram de “mau serviço” de transporte público rodoviário da empresa Alsa Todi.

A Carris Metropolitana é a marca comum sob a qual funcionam as operações de transporte público rodoviário na Área Metropolitana de Lisboa (AML), gerindo as redes municipais de 15 dos 18 municípios (Barreiro, Cascais e Lisboa mantêm as operações locais) e a totalidade da operação intermunicipal dos 18 concelhos.

Para tal foi criada a empresa Transportes Metropolitanos de Lisboa, detida a 100% pela entidade intermunicipal.

A área 1 inclui Amadora, Cascais, Lisboa, Oeiras e Sintra; a área 2 Loures, Mafra, Odivelas e Vila Franca de Xira; a área 3 Almada, Seixal e Sesimbra; e a área 4 Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal.

Os novos autocarros amarelos da Carris Metropolitana começaram a operar em 1 de junho nos concelhos de Setúbal, Alcochete, Moita, Montijo e Palmela (área 4) e em 01 de julho nos de Almada, Seixal e Sesimbra (área 3), todos eles no distrito de Setúbal.

O início da operação da Carris Metropolitana nos concelhos da margem norte do Tejo, no distrito de Lisboa (áreas 1 e 2), foi adiado para 1 de janeiro de 2023 por não estarem “garantidas as condições consideradas essenciais”.