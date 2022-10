O trânsito vai estar cortado a partir de sexta-feira e até domingo em algumas zonas do município de Cascais devido à realização das provas de triatlo Ironman 2022, informou a Câmara Municipal.

Em comunicado, a Câmara adianta que no âmbito do evento, que se realiza no sábado, e para “garantir a segurança dos participantes e espetadores”, vão ser feitos cortes de trânsito em várias estradas em Cascais, Alcabideche, Carcavelos, Estoril e Malveira da Serra (Sintra).

Na sexta-feira, o corte no trânsito vai ocorrer entre as entre as 5h00 e as 00h00 na Baía de Cascais e Marina, nomeadamente no passeio D. Luís I, Avenida D. Carlos I, Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, Avenida Rei Humberto II de Itália (entre rotunda CCC e Marina) e Avenida da República.

No sábado vão estar também cortadas a Estrada do Guincho, até rotunda da Rua da Torre (das 07h00 até às 02h00), Estrada do Guincho, da rotunda da Rua da Torre aos Oitavos (das 09h00 às 02h00).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Cortadas ao trânsito entre as 07h30 e as 16h00 vão estar também a Estrada Nacional 247, N247-5, Avenida Nossa Senhora da Assunção, Estrada de Vale Cavalos e N9-1 na Malveira da Serra.

Segundo a nota da câmara, vão estar igualmente cortadas várias estradas no Estoril, Alcabideche e Carcavelos.

No domingo, entre as 00h00 e as 15h00, o corte será no Passeio D. Luís I e Avenida D. Carlos I e Avenida dos Combatentes da Grande Guerra na Baía de Cascais.

O evento, a 2.ª edição do Ironman Portugal Cascais 2022 e a 5.ª edição do Ironman 70.3 Portugal Cascais 2022 [que ocorrem no memso ndia], começa e termina em Cascais, e também vai passar por Sintra, Oeiras e Lisboa.

A informação sobre os cortes de trânsito está disponível no site da Câmara de Cascais através da página na internet.