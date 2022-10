Para a Renault, decidida a que os veículos eléctricos são o futuro, sejam eles alimentados por baterias ou por células de combustível a hidrogénio, vendeu a maioria do capital da sua recém-criada divisão de motores a gasolina e a gasóleo aos chineses da Geely e aos sauditas da Aramco. Os franceses mantêm 40% do negócio, com os chineses a passarem a controlar outro tanto, ficando a petrolífera árabe com os restantes 20%. Mas agora a Nissan, parceira dos franceses na Aliança a quem foi proposto o mesmo negócio e recusou, vem a público contestar a venda, por não querer que a tecnologia, que afirma ser também sua, vá parar às mãos dos chineses.

A divisão de motores de combustão da Renault, denominada “Cheval” (por oposição à especializada em sistemas eléctricos, por isso mesmo apelidada Ampère) e constituída como uma empresa autónoma, mas integrada no grupo, emprega mais de 10.000 funcionários, tantos quantos os empregados da Ampère. A Cheval possui fábricas na América Latina e na Europa, nomeadamente em Espanha, Roménia e Turquia, além das instalações portuguesas da Renault em Cacia, dedicada sobretudo à fabricação de peças para motores de combustão e caixas de velocidade.

Mas assim que a Renault anunciou a intenção de vender 40% da Cheval à Geely, logo a Nissan, parceiro dos franceses na Aliança Renault Nissan Mitsubishi, se opôs ao negócio. Alegam os japoneses que os motores possuem tecnologia que também lhes pertence, uma vez que as desenvolveram em colaboração com os franceses e que não gostariam de ver nas mãos dos chineses da Geely Automobile. Lamentavelmente, a Nissan não especificou a que tecnologias se referiam.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Alguns analistas pensam que a questão da tecnologia é apenas a mais recente desculpa para a Nissan se tentar livrar do controlo da Renault, um pouco à semelhança do que aconteceu com a espectacular prisão de Carlos Ghosn, o então chairman da Nissan e do Grupo Renault (que inclui a Alpine, a Dacia e a Samsung Motors). A prova disso foi que logo após esta crítica à anunciada venda à Geely, a Nissan voltou a abordar a Renault no sentido desta afrouxar o controlo sobre a marca japonesa, que sob a direcção de Ghosn foi salva da falência em 1999 de forma tão surpreendente que levou o então CEO da marca nipónica a ser integrado na cultura popular japonesa, surgindo em diversas bandas desenhadas. Em 2018 Ghosn viria a ser acusado e preso por alegadamente ter recebido pagamentos não declarados – o que se veio depois a apurar que era prática comum para os quadros de topo, uma vez que até o seu sucessor, o CEO Hiroto Saikawa, usufruia das mesmas benesses –, para depois fugir do país de forma polémica.

Propõe a Nissan que a Renault abra mão dos 43,4% que detém na marca japonesa, o que lhe dá o controlo, possuindo estes apenas 15% da Renault, mas sem direito a voto, o que deixa a Nissan numa posição mais fragilizada, o que é normal uma vez que foi salva pelo investimento de 5 mil milhões de euros franceses. E toda esta confusão não teria lugar não fora uma proposta de Macron, em 2015 quando era ministro da Economia, ter fragilizado o controlo da Renault (que também tem o Estado como pequeno accionista, com 15%) sobre a Nissan (veja aqui a história contava pela Reuters).

Se agora em causa está a venda à Geely de 40% da divisão dos motores de combustão, esta não é a primeira vez que estes franceses e chineses fazem negócios. Em Maio, a Renault vendeu 34% da sul-coreana Samsung Motores à Geely de Li Shufu, que é o maior acionista da Mercedes, detendo ainda uma elevada percentagem da Aston Martin, além de ser dona da Volvo, Polestar, Lotus, Lynk&Co, Smart (50%) e a London EV Company, a empresa que produz os táxis britânicos. Está igualmente em discussão com a Renault a Geely passar conceber e produzir carros eléctricos para os franceses na China, para o mercado local.