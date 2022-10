A operação para tentar salvar o recente governo britânico liderado por Liz Truss está em andamento. Coube ao novo ministro das Finanças — o conhecido conservador, com experiência governativa, Jeremy Hunt — dirigir-se ao país para confirmar a reversão de “quase todo” o plano fiscal que a primeira-ministra ainda há semanas tinha anunciado, explicando que, ouvidas as “preocupações” sobre esse plano, juntos decidiram que a reversão das medidas será o caminho para garantir “estabilidade” ao país.

A palavra “estabilidade” terá sido, aliás, a mais repetida por Hunt durante o curto discurso ao país, que durou menos de dez minutos. Serviu para anunciar reversões que já eram esperadas dos planos fiscais de Truss e do seu ex-ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, que aguentou 38 dias no cargo; mas também levou as reversões mais longe do que era esperado, como notam as primeiras análises nos jornais britânicos.

Ficarão, assim, pelo caminho o corte de impostos às empresas, assim como a descida de 45% para 40% o imposto sobre o rendimento para escalão dos maiores rendimentos. Mas também será bastante reduzido o plano do governo Truss para limitar os preços da energia, uma das grandes bandeiras da atual primeira-ministra.

