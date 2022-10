Kwasi Kwarteng estava em Washington, numa reunião para explicitar as suas políticas ao Fundo Monetário Internacional. O ministro das Finanças de Liz Truss mantinha-se firme, convicto que a política de redução de impostos sem corte na despesa que propunha não seria o desastre que os mercados pensam. Julgava que tinha o apoio da sua primeira-ministra, com quem sempre partilhou a visão de que uma política económica liberal era a única forma de garantir crescimento económico, apesar da inflação galopante e da crise energética que se forma no horizonte. Horas antes, tinha garantido à BBC: “Não vou a lado nenhum.”

Aquilo que Kwarteng não sabia é que, a quase seis mil quilómetros de distância, Liz Truss punha um plano em marcha para salvar o seu governo que implicava precisamente atirar o seu ministro das Finanças pela janela fora. A fazer fé no The Times, às 9h30 da manhã de sexta-feira (hora de Londres), enquanto Kwarteng provavelmente ainda dormia, Truss já estava a telefonar a Jeremy Hunt, apoiante do seu adversário na corrida à liderança, Rishi Sunak, — e economicamente muito mais centrista do que Truss —, para o convidar para a pasta das Finanças. Hunt pediu tempo para pensar e acabou por aceitar. Depois, apanhou o comboio de regresso a Londres a partir da Bélgica, onde estava de férias com a mulher.

▲ Jeremy Hunt, antigo apoiante de Sunak, é o novo ministro das Finanças Anadolu Agency via Getty Images

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.