Os homens russos mobilizados para irem para a frente de batalha na guerra da Ucrânia terão recebido como equipamento máscaras de paintball em plástico, luvas de criança e botas de borracha, noticia o Telegraph, tendo como fonte um vídeo publicado por um soldado na região de Stavropol, no sul da Rússia.

No vídeo, é possível ver o equipamento disposto em cima de uma cama e o homem vai mostrando os elementos individualmente. Em destaque estão uma máscara de paintball e luvas num tamanho tão pequeno que não servem ao seu novo dono. “Elas não servem na minha mão e não vão servir a um único soldado.”

“Obrigada por estes calorosos presentes para os combatentes mobilizados”, diz o autor do vídeo citado pelo jornal britânico, enquanto pega numa máscara de paintball. “Eles acham que vamos andar a vaguear como na Guerra das Estrelas com isto – sem finalidade nem objetivo.”

O material que terá sido dado ao soldado pela administração local conta ainda com um chapéu que ele considera “da moda”, um termo com a capacidade de um litro e botas de borracha que considera de baixa qualidade. O homem acrescenta com sarcasmo: “Eles prepararam-nos realmente para o inverno”.

Este vídeo surge na sequência de uma nova ordem de mobilização decretada por Vladimir Putin a 21 de setembro, com o objetivo de recrutar 300 mil reservistas para a guerra na Ucrânia.

Segundo o Telegraph, há muitos homens a ir para a frente de batalha com apenas alguns dias de treino, outros reclamam o facto de terem comprado o seu próprio equipamento e comida. O jornal conta ainda, citando o jornal russo Kommersant, que a procura por kits militares e equipamento de ar livre disparou de tal forma que uma proteção para o corpo custa cerca de 1.250 euros, uma mochila custa mais de 625 euros e roupa interior térmica pode ultrapassar os 335 euros.