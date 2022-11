Pelo menos 19 pessoas morreram e 6 ficaram feridas após um autocarro que transportava cerca de 35 pessoas ter capotado este sábado num canal do rio Nilo na cidade egípcia de Almançora, no norte do país, segundo informações do ministério da Saúde egípcio citadas pela Reuters.

Numa outra declaração, citada pela agência noticiosa Efe, o diretor de segurança da província nortenha de Dakahlia, da qual Almançora é capital, Marwan Habib, referiu que o acidente ocorreu porque o condutor do autocarro fez “uma manobra de ultrapassagem incorreta”.

Sem adiantar mais detalhes sobre o acidente, Marwan Habib registou que foram mobilizadas as forças de resgate fluviais, ambulâncias e polícias, havendo relato de feridos com vários graus de gravidade. De acordo com a comunicação social local, haverá crianças entre as vítimas.

Os feridos foram transportados para dois hospitais da província, enquanto continuam a decorrer as buscas por mais corpos.

Milhares de pessoas morrem todos os anos em acidentes rodoviários no Egito devido às más condições rodoviárias, excesso de velocidade e incumprimento das regras de trânsito.

A agência de estatística estatal egípcia contabilizou 7.101 mortes em acidentes rodoviários em 2021.