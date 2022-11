Após a reconquista de Kherson, o trabalho continua. Na região, onde as forças ucranianas já recuperaram mais de 60 localidades, especialistas em desativação de bombas já removeram milhares de minas, armadilhas e munições por explodir. Os efeitos da retirada russo começam também a fazer sentir-se: antes da saírem, as forças de Moscovo destruíram infraestruturas críticas, causando crises no abastecimento de água e escassez de medicamentos.

O ministério da Defesa britânico revela este domingo que o treino militar nas escolas, que não era visto desde os tempos da União Soviética, deverá regressar na Rússia a partir de setembro de 2023. A dois dias do início da cimeira do G20, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, e que irá estar no fórum em representação de Vladimir Putin, dá o mote para que não se discutam “ameaças imaginárias”.

Veja aqui um resumo dos principais acontecimentos do 263.º dia da invasão.

O que aconteceu durante a manhã?

As forças ucranianas recuperaram controlo de 60 localidades em Kherson, de acordo com Volodymyr Zelensky. O Presidente ucraniano adiantou que os especialistas em desativação de bombas “têm muito trabalho a fazer” neste território, tendo em conta que quase 2.000 engenhos explosivos já foram removidos, caso de minas, armadilhas e munições por explodir.

Zelensky revelou ainda que as forças russas destruíram infraestruturas cruciais em Kherson antes de abandonarem a cidade. O presidente da câmara, Roman Holovnia, elaborou na televisão: “A cidade está a atravessar uma escassez crítica de água. Não há medicamentos suficientes, não há pão que chegue porque não o podemos cozer – não temos eletricidade”.

O ministério da Defesa ucraniano revelou este sábado que mais de 650 soldados russos foram mortos em combate nas últimas 24 horas .

. Em comunicado, Serguei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros russo, afirmou que a cimeira do G20, que começa na terça-feira em Bali, Indonésia, se deve concentrar “ameaças reais, ao invés de imaginárias” . Moscovo acrescenta que o fórum de líderes serve sobretudo para discutir questões socioeconómicas, e que temas relacionados com a paz e segurança são da responsabilidade do Conselho de Segurança da ONU.

As informações dos serviços de inteligência do Reino Unido relatam que o treino militar da era soviética deverá regressar às escolas da Rússia em setembro de 2023.

A cimeira da Ásia Oriental, em que participam Estados Unidos e Rússia, terminou em Phnom Penh sem um comunicado conjunto devido a referências à guerra na Ucrânia, anunciou o chefe da diplomacia russa. “Não houve acordo”, disse Serguei Lavrov numa conferência de imprensa após a cimeira que juntou a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e os seus principais parceiros.

A delegação ucraniana na COP27 alertou para o impacto ambiental da invasão. De acordo com a ministra adjunta do Ambiente, Svitlana Grynchuk, um quinto do território protegido na Ucrânia foi destruído pela guerra – só a contaminação dos solos férteis terá tido um impacto de 11,4 mil milhões de euros.