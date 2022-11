Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente da Polónia, Andrzej Duda, definiu a queda de mísseis na localidade de Przewodów como um “incidente único” e garantiu que “não há indícios” de que se repita.

Segundo o The Guardian, o Chefe de Estado assegurou que tudo aponta para que se trate de um míssil de fabrico russo, mas “não existe nenhuma evidência conclusiva sobre quem o disparou”. ” Ainda está sob investigação”, acrescentou.

A video with the consequences of a Russian missile attack on the Polish village of Przewodow pic.twitter.com/MzLkXtyYxA — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) November 15, 2022

Nas mesmas declarações, Duda referiu que os embaixadores da NATO se vão reunir na quarta-feira, a pedido da Polónia, com base o artigo 4.º da Aliança, passo anterior ao Artigo 5º, que prevê uma resposta, possivelmente armada, dos países-membros.

A Polónia confirmou esta terça-feira a “queda de um míssil de fabrico russo” que provocou dois mortos na aldeia de Przewodów, que fica na fronteira com a Ucrânia. Moscovo e Kiev trocam acusações sobre autoria do ataque e comunidade internacional mostrou-se preocupada com as notícias. Alguns líderes mundiais já estão reunidos à margem da cimeira do G20, em Bali, para discutir o que aconteceu na Polónia.

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, decidiu colocar “todos os serviços de emergência e guarda fronteiriça em alerta”, apelando a que todos os cidadãos se “mantenham calmos durante esta tragédia”. “Vamos ser prudentes, não nos deixemos ser manipulados”, pediu Morawiecki. Também o nível de vigilância do espaço aéreo vai aumentar.

Segundo as autoridades, o míssil caiu numa quinta onde se armazenam cereais na localidade de Przewodów. O ministério da Defesa da Rússia rejeitou que um míssil de fabrico russo tenha caído na Polónia. “As declarações dos media e responsáveis polacos sobre a alegada queda de mísseis ‘russos’ na área de Przedwowow são uma provocação deliberada com o objetivo de conseguir uma escalada”, refere.