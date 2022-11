Abundaram as surpresas na área reservada à Toyota durante o Salão Automóvel de Los Angeles. O destaque foi obviamente para o Prius, que no mercado europeu vai ser exclusivamente híbrido plug-in, mas o construtor japonês não deixou de levantar a ponta do véu sobre o que poderá ser o seu próximo modelo 100% eléctrico, depois do bZ4X, que entretanto já está à venda em Portugal.

Denominado bZ Compact SUV, o novo concept é obviamente um pequeno SUV, uma espécie de C-HR mas exclusivamente a bateria. Se o bZ4X possui um comprimento total de 4,69 metros, este novo protótipo deverá dar origem a um modelo mais pequeno, com cerca de 4,4 metros, exactamente a bitola do actual C-HR.

O interior do protótipo bZ compacto 4 fotos

Pertencendo à família bZ – de beyond zero, em referência às emissões –, o novo SUV compacto eléctrico deverá recorrer à mesma plataforma, a e-TNGA, a versão electrificada da Toyota New Global Architecture, incrementando a rentabilidade da mesma. Resta saber se o novo modelo a evoluir do actual concept car manterá a oferta AWD ou se vai limitar-se a disponibilizar apenas tracção à frente.

O bZ4X e o novo bZ Compact SUV Concept fazem parte do lote de veículos 100% eléctricos que a Toyota está a pensar lançar nos próximos anos. Até 2030, o fabricante japonês anunciou a introdução no mercado de 30 eléctricos, incluindo os dois já mencionados, de forma a recuperar o atraso que regista nesta tecnologia e alinhar pelos mais bem equipados para disputar a atenção dos clientes que desejam veículos com zero emissões. Esta medida surge associada ao desejo do fabricante nipónico de atingir a neutralidade carbónica em 2050.