Num vídeo de 36 minutos, o CEO da Mazda, Akira Marumoto, levantou a ponta do véu sobre o que reserva o futuro para este construtor japonês. O seu investimento nos veículos electrificados não tem sido significativo, limitando-se a recorrer à parceria que tem com a Toyota para oferecer um modelos híbrido, o Mazda 2 (Toyota Yaris), além de propor um crossover eléctrico muito curioso (MX-30), mas com muito pouca autonomia. Mas tudo parece estar em vias de mudar, com Marumoto a revelar algumas novidades, com destaque para o Vision Study Model, que promete ser o futuro MX-5 eléctrico ou, pelo menos electrificado.

Além de reforçar o investimento nos eléctricos e electrificados, como forma de reduzir as emissões poluentes, única forma de poder estar presente em mercados como o europeu, a Mazda compromete-se igualmente atingir a neutralidade carbónica em 2050. O que parece um objectivo tão longínquo – face à concorrência – quanto exequível.

O Mazda Vision Study Model parece maior e mais encorpado do que o MX-5, que sempre apostou nas pequenas dimensões para conter o peso e assim conseguir ser rápido com motores pouco potentes. Mas o que salta à vista neste coupé desportivo é a pureza das linhas, o que nem é de espantar, uma vez que a Mazda sempre desenhou veículos atraentes.

Resta saber como o construtor irá conciliar este Vision Study Model, que tem tudo para ser um coupé desportivo eléctrico, com afirmações anteriores, em que anunciava que o futuro MX-5 continuaria a ser tracção traseira e com o motor principal a combustão. Daí que a dúvida subsista: o sucessor do célebre Miata, cujas formas enchem o olho dos fãs da marca, será eléctrico ou apenas electrificado.