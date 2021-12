Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Mazda vai estrear-se nos híbridos convencionais com o suporte da Toyota, a melhor referência que existe no mercado para este tipo de tecnologia. O futuro Mazda2 Hybrid, a ser lançado dentro de poucos meses, é uma espécie de Yaris com outro emblema sobre o capot. Sob este encontra-se o já conhecido motor a gasolina de três cilindros de 1,5 litros, associado a dois motores eléctricos, de forma a garantir uma potência conjunta de 116 cv/85 kW e consumos de combustível entre os 3,8 e os 4,0 litros/100 km. Registo obtido em ciclo combinado, de acordo com o protocolo WLTP, que necessariamente variará consoante a dimensão das jantes, que podem ser de 15 ou 16 polegadas, e o nível de equipamento.

Este novo modelo surge como um complemento mais sustentável da gama, dado que anuncia emissões de CO 2 entre 87 e 93 g/Km. Resultado que se deve ao conjunto motopropulsor, em que o tricilíndrico a gasolina com 1490 cc de cilindrada e uma potência de 93 cv/68 kW se junta a dois motores eléctricos – um como gerador e o outro, com 80 cv/59 kW, conectado ao eixo dianteiro.

O Mazda2 Hybrid vai dos 0 aos 100 km/h em 9,7 segundos e atinge a velocidade máxima quando o ponteiro indica 175 km/h. Estará disponível em três níveis de equipamento (Pure, Agile e Select), com a vantagem de oferecer 286 litros de espaço para bagagem, ou seja, mais 17 litros que o Yaris híbrido.