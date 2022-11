Siga aqui o liveblog sobre a guerra

As autoridades ucranianas encontram nove câmaras de tortura na região de Kherson, libertada a meados de novembro das forças russas, depois de oito meses de ocupação. De acordo com o procurador-geral Andrii Kostin foram encontrados também 432 corpos, avançou esta quinta-feira, 23 de dezembro, o jornal Kyiv Independent.

Estão doze equipas a trabalhar na região com o objetivo de documentar e investigar os crimes de guerra russos ali cometidos, explica o mesmo jornal. No entanto, segundo Kostin, este trabalho poderá ser comprometido, uma vez que, além de existirem minas em muitos edifícios da região, as forças russas continuam a lançar ataques com morteiros naquela área.

Quando, depois de mais de 200 dias de ocupação, a Ucrânia reconquistou a região de Kherson, em meados de novembro, foram logo encontradas longas fileiras de campas. De acordo com uma investigação da Sky News foram nesta altura contabilizadas entre 1.900 a 2.000 novas campas nesse cemitério.

Quando a Rússia anunciou a retirada desta região, as autoridades ucranianas apelaram aos residentes para não regressarem logo às suas casas situadas nas regiões libertadas, uma vez que o território teria de ser examinado por especialistas em explosivos.