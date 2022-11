Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Na semana passada, as tropas russas anunciavam o fim da retirada da cidade de Kherson, estabelecendo as suas posições na margem esquerda do rio Dnipro. Assim chegavam ao fim os oito meses de ocupação da cidade, com os militares ucranianos a serem recebidos num ambiente de festa. Após mais de 200 dias sob controlo russo na cidade, começam a surgir relatos de enterros em massa e de câmaras de tortura.

“Há provas” de enterros em massa num cemitério em Kherson. Quem é o diz é Anton Gerashchenko, deputado ucraniano e conselheiro do Ministério do Interior. Através da conta oficial do Twitter, partilhou imagens captadas por jornalistas da Radio Svoboda, que mostram longas fileiras de campas, algumas assinaladas com cruzes.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 13, 2022

Some graves have dates of death on them: end of February – beginning of March 2022.

It is unclear now how many people are buried there.

????: @radiosvoboda pic.twitter.com/n9j1e33zJA

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 13, 2022