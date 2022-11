Acompanha aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Kherson voltou para as mãos das forças ucranianas esta sexta-feira e dezenas de habitantes receberam, este sábado, os militares ucranianos com lágrimas e cânticos, celebrando a retirada das forças de Moscovo. Mas há um momento particular, que ficou registado em vídeo e que mostra uma senhora ajoelhada ao ver o seu neto a chegar a casa. O neto, um militar ucraniano, esteve a lutar pela libertação de Kherson nas últimas semanas e esta foi a primeira vez que viu a avó.

The moment a grandmother kneels before her grandson soldier who’d been fighting for Kherson liberation. pic.twitter.com/f6JkBiPmMD — Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) November 12, 2022

Durante a ocupação russa de Kherson, foram destruídas as principais infraestruturas da região e até a última ponte que fazia a ligação entre as margens do rio Dnipro foi alvo de uma explosão, segundo informação partilhada por órgãos de propaganda russa. Neste momento, avançou Luke Harding, jornalista do Guardian, não existe nenhuma travessia entre a margem norte do rio e o sul.

The retreating #Russian army has blown up all major infrastructure in Kherson province including the bridge over the #Kakhovka hydro-electric dam. There are now no fixed crossing points between the liberated right-bank and the occupied left, including the city of Nova Kakhovka pic.twitter.com/GDXTZJcUK7 — Luke Harding (@lukeharding1968) November 12, 2022

No dia em que a Rússia anunciou a retirada das suas tropas de Kherson, as autoridades ucranianas apelaram, no entanto, aos residentes para não regressarem para já às suas casas situadas nas regiões libertadas de Kherson, uma vez que o território terá de ser examinado por especialistas em explosivos. Além disso, têm sido feitos vários alertas sobre a possibilidade de um ataque russo.

E vários países reagiram a esta retirada das forças russas. Ben Wallace, ministro da Defesa do Reino Unido, referiu este sábado que “a retirada anunciada da Rússia de Kherson marca mais uma falha estratégica para os russos” e, do lado dos Estados Unidos, a reconquista da cidade de Kherson foi vista como uma “vitória extraordinária” da Ucrânia.