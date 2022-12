Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

As embaixadas ucranianas na Hungria, Países Baixos, Polónia, Croácia e Itália e os consulados gerais em Nápoles, Cracóvia e na cidade checa de Brno receberam “pacotes ensanguentados” com olhos de animais.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Oleg Nikolenko, disse que os pacotes “estavam molhados com um líquido” com cor e cheiro “característicos”. “Estamos a estudar o significado destas mensagens”, acrescentou, citado pela Reuters.

A agência noticiosa dá ainda conta de que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, ordenou que a segurança seja reforçada em todas as embaixadas e consulados que receberam os pacotes.

Para além disso, Oleg Nikolenko deu conta de que a entrada da residência do embaixador ucraniano no Vaticano foi vandalizada. À Reuters, uma fonte da embaixada em Roma disse que fezes humanas foram deixadas à frente da porta da residência.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros alegou ainda que a embaixada da Ucrânia no Cazaquistão recebeu uma ameaça de bomba, suspeita que não foi confirmada pela Reuters.

As informações de que pacotes suspeitos estão a ser deixados em embaixadas e consulados ucranianos na Europa surgem depois de seis instituições espanholas terem recebido envelopes que continham material explosivo.