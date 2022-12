Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A Presidente da Comissão Europeia anunciou que foi proposto esta quarta-feira um nono pacote de sanções contra a Rússia. Após nove meses de guerra, Ursula von der Leyen sublinhou que a continuam ao lado da Ucrânia e vão garantir que Moscovo paga “pela sua crueldade”.

“Os oito pacotes de sanções que aprovámos até agora estão a morder e muito, e agora estamos a aumentar a pressão com um nono pacote“, afirmou Von der Leyen numa mensagem divulgada através do Twitter.

Russia continues to bring death and devastation to Ukraine.

We stand by Ukraine and we are making Russia pay for its cruelty

The existing 8 packages of sanctions we introduced so far are already biting hard.

Today we are stepping up the pressure on Russia with a 9th package↓ pic.twitter.com/vWX7fkqZp0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 7, 2022