Vamos transformar o Natal de quem mais precisa?

Ajudar aqui tão perto

Por vezes, as necessidades estão mesmo na porta ao lado, mas o tipo de vida que levamos nem sempre nos deixa ver essa realidade com atenção – e coração. Assim, a nossa sugestão este Natal é que averigue se tem algum vizinho idoso ou familiar, ainda que distante, que se encontre sozinho e sem capacidade para tratar das suas compras, alimentação ou medicação em condições. Disponibilize-se para ajudar, verifique quais são as necessidades e ofereça-lhe algum do seu tempo. Por vezes, é só disso que necessitam para se sentirem mais acompanhados e acarinhados.

Leve o espírito natalício para o local de trabalho

Se uma pessoa pode ajudar, várias ajudam muito mais. E que tal levar para o seu local de trabalho o espírito natalício e convidar toda a gente a envolver-se num propósito solidário comum? Fazê-lo é muito simples, basta que selecione uma das muitas instituições sociais que nesta altura do ano promovem campanhas de solidariedade, com vista à angariação de fundos ou recolha de alimentos, brinquedos ou vestuário. Apresente a ideia e convide os seus colegas a participar. Vai ver que o resultado irá superar largamente as expetativas, pois, na maior parte das vezes, é só preciso que alguém dê o primeiro passo.

Presentes solidários, pois claro

Sabe todos aqueles presentes que precisa de comprar para os jantares de amigos e de colegas de trabalho, para oferecer à educadora do filho ou para aquela tia que só vê uma vez por ano (e sempre no Natal, claro)? A melhor solução é também a mais solidária, já que diversas instituições disponibilizam, nesta época, produtos específicos que são presentes ideais e cuja venda contribui, em simultâneo, para apoiar as referidas instituições na concretização da sua missão.

Um donativo é, por vezes, a melhor ajuda possível

Muitas vezes, a vontade de ajudar é grande, mas as diferentes solicitações diárias de que somos alvo nem sempre nos deixam espaço nem tempo para lhe dar seguimento. E é uma pena, porque quando isso acontece perdemos todos. Se quer realmente ajudar e não sabe como, lembre-se que pode sempre fazer um donativo em dinheiro a uma das muitas organizações que mantêm um trabalho credível e transparente no terreno. Bastam cinco minutos do seu tempo para pesquisar alguns desses organismos, escolha a área que mais sente necessidade de apoiar e faça um donativo, de acordo com as suas possibilidades.

Como vê, o que não falta são ideias para ajudar este Natal. Deixe-se inspirar pelas nossas sugestões e dê mais luz e brilho à sua época festiva. E se não souber o que fazer com os miúdos nas férias de Natal, lembre-se de aproveitar para destralhar a casa de equipamentos elétricos e eletrónicos que já ninguém usa! A Worten Tranforma-os e o Natal de alguém será bem mais bonito este ano.