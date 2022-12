Um menino de dois anos foi salvo após ter sido parcialmente engolido por um hipopótamo no Uganda, segundo as autoridades do país.

O incidente remonta a 4 dezembro quando o menino, Iga Paul, brincava perto de casa, na cidade de Katwe-Kabatoro, no distrito de Kasese, a um quilómetro da margem do rio Edward, quando foi atacado por um hipopótamo, que engoliu metade do seu corpo.

Em comunicado, a polícia de Uganda revela que um habitante local que se encontrava de passagem deu conta do sucedido e atirou pedras ao hipopótamo, para o afugentar. “Foi necessária a bravura de Chrispas Bagonza, que estava por perto, para salvar a vítima depois de ter apedrejado o hipopótamo e o ter assustado, fazendo com que libertasse a vítima da sua boca.”

The territorial police in Katwe – Kabatoro, in Kasese, registered an incident of a hippo attack, after it grabbed a two year old boy, identified as Iga Paul, from the head and swallowed half of his body. The victim was attacked on the 04.12.2022.https://t.co/v1rdAEsBZP pic.twitter.com/pE8vj61JMW

— Uganda Police Force (@PoliceUg) December 12, 2022