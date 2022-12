O número de mortos devido à tempestade de inverno que assola os Estados Unidos, sobretudo o centro-oeste e a costa atlântica do país, aumentou para 16, depois de sete estados terem confirmado mortes nas últimas horas.

De acordo com notícias transmitidas pela rede de notícias por cabo CNN, quatro pessoas morreram no estado de Ohio, três no do Kansas, de Nova Iorque e Kentucky, e três nos estados do Missouri, Tennessee e Wisconsin, com uma vítima mortal em cada um.

Mais de 900.000 casas e empresas ficaram sem energia devido à vaga de frio, nomeadamente na região nordeste, onde se localizam estados como Nova Iorque, Maine, New Hampshire e Connecticut.

De acordo com notícias dos meios de comunicação social norte-americanos, as previsões meteorológicas indicam que a tempestade será acompanhada nas próximas horas por fortes nevões e mesmo inundações em algumas partes da costa nordeste, com uma pausa apenas esperada na segunda-feira.

As condições meteorológicas levaram também ao cancelamento de mais de 5.000 voos e ao atraso de mais 10.000 voos até sexta-feira.

De acordo com um relatório, 3,6 milhões de pessoas continuavam em alerta de tempestade de inverno.

No mesmo relatório do serviço meteorológico nacional norte-americano, o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês), foram anunciadas onze mortes em quatro estados norte-americanos devido à tempestade gelada, que afeta o país há dias.