A cidade ucraniana de Bakhmut tem sido palco de intensos combates ao longo das últimas semanas. Das 70 mil pessoas que lá residiam, apenas algumas permanecem na cidade, revelou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“Não há nenhum lugar que não esteja coberto de sangue. Não há nenhum momento em que não se faça ouvir o rugir da artilharia”, escreveu numa publicação na conta oficial de Telegram. O líder ucraniano garante, no entanto, que as Forças Armadas permanecem firmes na defesa do território.

A disponibilidade da Rússia para discutir um plano de paz tem marcado esta semana, mas há condições. O porta-voz do Kremlin, Dimitry Peskov, deixou claro que qualquer plano de paz tem obrigatoriamente de respeitar as novas “realidades no terreno”, isto é, aceitar a anexação russa das regiões de Lugansk, Donetsk, Zaporíjia e Kherson.

“Não pode haver um plano de paz para a Ucrânia que não inclua as realidades atuais no que respeita ao território russo, com a entrada de quatro regiões na Rússia. Tudo o que não inclua estas realidades nunca será um plano de paz”, afirmou esta quarta-feira.

O que aconteceu durante a tarde?

A Alemanha vai liderar a partir de domingo a Força Conjunta de Elevada Prontidão da NATO, que mantém milhares de soldados em estado de alerta, prontos para serem mobilizados em questão de dias. A Alemanha assumirá o comando da VJTF após a França, que liderou o contingente em 2022.

A Comissão Europeia anunciou que vai gastar 14 milhões de euros para comprar autocarros escolares e levá-los até à Ucrânia, a somar aos 120 que já doou. No total, serão mais de 240 novos autocarros para as escolas ucranianas.

O ministro das Forças Armadas francês, Sébastien Lecornu, esteve esta quarta-feira em Kiev e visitou um mural de homenagem aos soldados ucranianos mortos na guerra. Foi lá que deixou “flores” em homenagem aos que morreram para “defender o seu país”.

Um cidadão ucraniano foi condenado a onze anos de prisão por passar informação “vital” às tropas russas. Os Serviços de Segurança da Ucrânia adiantam que o homem partilhou com os russos, nomeadamente com uma colega de escola que faz parte da estrutura de governação russa na autoproclamada república de Donetsk, a localização das tropas ucranianas na região de Kramatorsk.

O que aconteceu durante a manhã?