Os veículos eléctricos mais luxuosos e potentes do mercado são concebidos e produzidos pela Lucid. Depois de avançar pelos mercados dos EUA e Canadá, a marca norte-americana começou a criar bases na Europa, onde já entregou as primeiras unidades da versão Dream Edition, a primeira a ser homologada no Velho Continente.

Todos os veículos a comercializar do lado de cá do Atlântico serão fabricados em Casa Grande, no Arizona, como todos os restantes, com o construtor liderado por um ex-engenheiro da Tesla a possuir escritórios montados na Alemanha, Suíça e Países Baixos, onde transacciona os seus modelos. A estes três países iniciais vão juntar-se muito em breve um grupo de mais 10, nomeadamente Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, Islândia, Itália, Mónaco, Noruega e Suécia.

O arranque das vendas na Europa começou com a berlina Air Dream Edition, tal como aconteceu antes nos EUA, tendo sido este o primeiro modelo da Lucid a ser homologado segundo o método europeu WLTP. Apesar de algumas diferenças face à versão americana, o Air Dream Edition que já começou a ser entregue aos condutores europeus, possui 4,975 metros de comprimento, 1,939 m de largura e 1,410 m de altura, com uma distância entre eixos de 3,10 m e um espaço para bagagens de 739 litros, incluindo uma imensa frunk com 280 litros.

Como mecânica, o Lucid Air Dream Edition europeu monta uma arquitectura a 900V, que oferece duas soluções distintas. A Performance anuncia 1126 cv e uma autonomia de 861 km entre recargas, para a Range oferecer um pouco menos de potência (946 cv), mas uma autonomia superior, reivindicando 883 km.

Mais tarde, a Lucid irá introduzir no mercado europeu versões menos possantes, mas mais acessíveis, nomeadamente a Grand Touring, a Touring e a Pure, a versão de acesso à gama. Depois chegará o Air Sapphire que, com três motores, será o mais desportivo da gama ao debitar 1217 cv, com a Lucid a estar convencida que poderá ser capaz de disputar o estatuto da berlina mais rápida do mundo ao Model S Plaid da Tesla.

