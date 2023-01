Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

“Porquê temer o inevitável?”. Esta foi a questão deixada por Vladimir Solovyov, propagandista do Kremlin, aos cidadãos russos, a quem pediu que não temam a morte. “A vida é sobrestimada”, afirmou o apresentador durante um programa transmitido no canal Rossiya 1 da televisão estatal russa que foi partilhado pelo jornalista da BBC Monitoring Francis Scarr.

Durante o programa, Solovyov reforçou que o medo da morte não deve afetar as decisões que tomamos. “Além disso, vamos para o céu. A morte é o fim do caminho terreno e o início de outro“, acrescentou.

Solovyov before 24 February: La vita è bella!

Solovyov in his final show of 2022: Actually, life is overrated, and as Putin said, we're going to heaven anyway pic.twitter.com/rWG2Y3EPH3

— Francis Scarr (@francis_scarr) January 2, 2023