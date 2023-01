Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A Rússia está a planear lançar um ataque prolongado com drones iranianos Shaheds ao território ucraniano, denunciou o Presidente Volodymyr Zelensky.

“Passaram apenas dois dias desde o início do ano e o número de drones iranianos abatidos na Ucrânia já excede os 80. Este número pode aumentar num futuro próximo”, afirmou Zelensky no habitual discurso partilhado na conta de Telegram.

O líder ucraniano considera que o objetivo das forças russas é esgotar o setor energético e a defesa antiaérea, bem como a resiliência do povo ucraniano. “Mas temos de garantir que este objetivo dos terroristas falha, como todos os outros“, sublinhou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Ucrânia tem acusado as forças russas de lançar vários ataques com drones de fabrico iraniano contra as infraestruturas civis. Este tipo de ofensivas foram, nos últimos meses, fortemente condenadas pela comunidade internacional, que já avançou com sanções a Teerão.

Durante a noite de domingo, as Forças Armadas dizem ter abatido 39 drones Shahed, após uma série de ataques que marcaram o fim de semana e provocaram pelo menos quatro mortos.

O Irão já negou ter fornecido drones à Rússia, admitindo apenas que chegou a enviar um fornecimento destas armas antes do início da invasão russa, a 24 de fevereiro.