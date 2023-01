Os fundos com os ativos milionários de Roman Abramovich, oligarca russo e antigo dono do Chelsea cujo império ficou ameaçado pelas sanções impostas por países ocidentais em resposta à invasão da Ucrânia, foram alterados para que a propriedade fosse transferida para os filhos. E isso aconteceu ainda antes de Roman Abramovic ter sido alvo de sanções.

A notícia foi avançada esta sexta-feira pelo The Guardian, que teve acesso a documentos secretos que comprovam as transferências. De acordo com a informação que consta nesses arquivos, três semanas antes do início da guerra na Ucrânia e poucos dias depois de vários países terem ameaçado os oligarcas russos com sanções em caso de invasão, os 10 fundos em offshore ao serviço do oligarca foram reorganizados.

Os documentos terão sido obtidos depois de ter sido lançado um ataque informático a uma empresa de serviços offshore sediada no Chipre com quem Roman Abramovich trabalharia. O multimilionário também detinha fundos na ilha Jersey, que fica entre Inglaterra e França. Os conteúdos dessas contas ficaram assim em nome dos seis filhos de Abramovich, um dos quais ainda menor e com apenas nove anos.

Os movimentos sugerem que essa reorganização foi uma estratégia de Roman Abramovich para proteger o património e evitar o congelamento de ativos. Os novos beneficiários desses fundos são agora os filhos do empresário, que detêm assim o equivalente a 3,8 mil milhões de euros em casas de luxo, iates, helicópteros e jatos privados, enumera o The Guardian.

Neste momento, e depois ter sido considerado um oligarca alinhado com o regime de Vladimir Putin (algo que sempre negou), Roman Abramovich — que também tem nacionalidade portuguesa e israelita — é alvo de sanções pelo Reino Unido e União Europeia desde março do ano passado. Como recorda o The Guardian, os Estados Unidos não impuseram sanções a pedido da Ucrânia, uma vez que o oligarca estaria envolvido nas negociações com a Rússia como mediador não oficial.