O documento revelado pela BBC conta apenas com cinco páginas, estaria algures guardado nos arquivos das agências policiais da Rússia mas revela em grande parte a forma como Roman Abramovich conseguiu fazer a enorme fortuna que tem hoje entre suspeitas de corrupção, de roubo e até de sequestro. “A BBC não pode confirmar toda a informação mas a confirmação com outras fontes da Rússia suportam muitos dos detalhes que se encontram escritos neste documento com cinco páginas”, explica o órgão britânico.

O documento deverá ter sido alvo de contrabando para sair da Rússia e a fonte confidencial que fez chegar o mesmo à BBC revelou ter copiado de forma secreta os arquivos das agências policiais da Rússia. “Não há qualquer base legal que permita alegar que Roman Abramovich ganhou muito dinheiro por cometer crimes”, destacou a equipa de advogados do russo perante dois grandes negócios que funcionaram como rampa de lançamento para a fortuna conseguida: a compra e venda da Sibneft e a aquisição da Slavneft.

🚨 The BBC have released damning new evidence against Roman Abramovich. 🇷🇺

He is implicated in:

▪️The robbery of a train filled with diesel in 1992

▪️ Buying an oil company via rigged auctions in 1995

▪️The Moscow kidnapping of a Chinese competitor in 2002

(Source: BBC) pic.twitter.com/3EzVSLXDfZ

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 15, 2022