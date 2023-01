As escolas públicas de Seattle, nos Estados Unidos, decidiram processar uma série de tecnológicas responsáveis por serviços de redes sociais, defendendo que estas empresas estão a criar uma “crise de saúde mental na juventude americana”. Empresas como a Meta, responsável pelo Facebook e Instagram, a ByteDance, dona do TikTok, a Google, que detém o YouTube, e a Snap, do Snapchat, estão a ser alvo deste processo. Ficou de fora outra rede social, o Twitter.

O processo, que tem 91 páginas, foi apresentado na sexta-feira passada, 6 de janeiro, num tribunal norte-americano. As diferentes empresas são acusadas de “operar as suas plataformas de forma a explorar psicologicamente e neurologicamente os seus utilizadores a gastarem mais e mais tempo” nestas redes sociais, recorrendo a técnicas que são “tanto particularmente eficazes como perigosas para uma audiência mais jovem”.

As empresas são acusadas de terem “cultivado uma crise de saúde mental” nos mais jovens para “lucro”. “Os jovens são centrais para os modelos de negócio” das empresas de redes sociais, defendem os queixosos, uma vez que esta faixa de população tem “maior probabilidade de ter um telefone, usar redes sociais e ter mais tempo livre para passar nas plataformas de redes sociais”.

As plataformas sociais também são acusadas de “explorarem com sucesso os cérebros vulneráveis dos jovens, viciando dezenas de milhões de estudantes e todo o país para ficarem num ciclo de ‘feedback’ positivo por uso excessivo e abuso das plataformas de redes sociais dos réus”, é possível ler no processo. A este fator junta-se a exposição a conteúdos considerados perigosos, como planos de dieta extremos ou outros comportamentos perigosos.

