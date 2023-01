Kremlin insiste com "confiança absoluta" que morreram 600 ucranianos. Vídeos e imagens de jornalistas em Kramatorsk mostram o contrário

“Gostava de vos lembrar as palavras do Presidente: a principal fonte de informação é o Ministério da Defesa” russo, disse Peskov, mas jornalistas no terreno não encontraram vítimas.