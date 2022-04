Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pelo menos 30 pessoas morreram e outras cem ficaram feridas num ataque com dois mísseis russos esta sexta-feira de manhã à estação de comboios de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, está a avançar o governador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

Através do Telegram, o governador partilhou fotografias do local, onde são são visíveis vários corpos, por entre dezenas de malas e bagagens.

Seriam milhares as pessoas reunidas na estação, na tentativa de abandonar aquela região da Ucrânia, no momento do ataque, afirmou Kyrylenko naquela rede social. “Os racistas sabiam bem o alvo que visavam e o que queriam: queriam fazer reféns o maior número possível de pessoas pacíficas, queriam destruir tudo o que fosse ucraniano”, escreveu.

Através de comunicado, citado pela Reuters, a companhia ferroviária ucraniana confirmou entretanto a informação: “De acordo com dados operacionais, mais de 30 pessoas foram mortas e mais de 100 ficaram feridas no ataque com mísseis à estação ferroviária de Kramatorsk”.

Esta quinta-feira, na sequência de outro ataque russo na mesma região e também na via férrea, mas junto à estação de Barvinkove, três comboios que transportavam civis em fuga ficaram imobilizados depois de um viaduto ter sido destruído.